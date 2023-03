"Basta discorsi, vogliamo i fatti" Il dibattito sulla sanità si scalda e i cittadini chiedono chiarezza

"Il tempo delle chiacchiere è finito. É arrivato il momento di agire tutti insieme e farci rispettare". A poche ore dall’incontro per fare il punto sulla situazione della sanità locale e non solo, con l’attenta analisi delle relative ricadute sui servizi correlati nel territorio della Valle del Serchio, ideato e promosso dal sindaco di Coreglia e presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle, Marco Remaschi, cresce in modalità esponenziale il movimento popolare che chiede chiarezza di informazioni e verità oggettiva sul futuro dell’assistenza che li attende, oltre che soluzioni certe per ovviare ai disservizi.

Il riferimento alla prossima riforma prevista dalla Regione Toscana del servizio di 118, del sistema di emergenza urgenza e di pronto soccorso, tiene naturalmente banco, anche se il dibattito si allarga a macchia d’olio prendendo in esame la carenza di servizi territoriali, i disagi per i fattori ambientali, come le molteplici peculiarità del territorio e dei suoi abitanti. Il dibattito si sposta anche sui social e coinvolge cittadini di tutte le età. Poco interessati, se non addirittura totalmente indifferenti, alle accuse politiche incrociate che, si legge tra i commenti, "creano soltanto confusione comportando alla fine un totale e sistematico annullamento delle istanze, sacrosante per altro, che si disperdono nel bla bla autoreferenziale e perdono completamente la loro efficacia".

Tra i tanti spunti interessanti, si leggono anche nuove proposte incentrate su realtà forse un po’ dimenticate e delle quali non si sente dibattere spesso quando si parla della necessità di servizi sanitari più attinenti ai bisogni dei cittadini. Una fra tutte, la consapevolezza di avere necessità di un incremento verso l’eccellenza il più vicino possibile all’autonomia assistenziale di area, visto la costante presenza del rischio sismico.

Tra gli interventi più condivisi che sintetizzano i sentimenti dei cittadini, ne emerge uno in particolare rivolto direttamente alla Regione: "Non vogliamo essere considerati cittadini di serie “B“ soltanto perché viviamo in piccoli paesi dove le criticità da superare sono tante. Ora che questa Valle sarebbe nella condizione di essere produttiva verrebbero a mancare i servizi essenziali. Non fate danni irreparabili a questo territorio, tanto bello da brillare e illuminare spesso anche voi".

Fiorella Corti