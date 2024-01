"Basta con la propaganda pro Putin". Oggi pomeriggio sit-in in piazza Napoleone

Oggi dalle 15 alle 19 in piazza Napoleone si tiene un importante sit-in a favore dell’Ucraina e per contrastare la propaganda Russa in Italia. L’appuntamento è organizzato da oltre venti associazioni, fra movimenti politici e civici di varia estrazione.

"In queste ultime settimane – scrive Alberto Baccini, presidente provinciale di Italia Viva – alcune iniziative pro-Putin sono state programmate in varie città, fra cui Lucca. Quella della nostra città come altre sono fallite grazie all’indignazione e alla mobilitazione popolare. Quella di oggi in piazza Napoleone sarà una manifestazione per segnalare all’opinione pubblica come questi eventi pro-Putin si stiano pericolosamente moltiplicando. E’ recente la notizia di un nuovo evento programmato in febbraio a Firenze, con la proiezione di un film di propaganda sull’intervento militare russo in Ucraina.

Si invitano tutti i cittadini e le Istituzioni disponibili a partecipare attivamente con la loro presenza in piazza Napoleone e a portare solidarietà al popolo ucraino aggredito militarmente da due anni dalla Russia di Putin".