Bassorilievo alla chiesa Dal liceo serale all’edicola

Gli allievi del corso serale del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca hanno realizzato un grande bassorilievo policromo in terracotta raffigurante la Madonna della Misericordia, ispirazione avuta da un’icona russa del tredicesimo secolo. L’opera è stata donata alla chiesa di San Romano di Borgo a Mozzano ed è stata posizionata nell’edicola della facciata della chiesa, durante l’inaugurazione di domenica 25 giugno.

Già da qualche anno, per motivare gli alunni al lavoro collettivo e alle materie plastiche, il corso serale del Professor Biagini cerca di relazionarsi al territorio, donando le loro creazioni. "Il progetto è nato dopo aver notato molte edicole di chiese vuote - spiega il professor Biagini - ho voluto proporlo alla scuola serale per spronare a creare qualcosa di reale per chi si affaccia a questo mondo. E’ stata una bella sfida".

Quest’opera fa parte di un’idea più grande, che mira a far collaborare la scuola serale e i vari enti locali per abbellimento e il recupero del territorio lucchese: infatti, sono già un paio i progetti esistenti per altre edicole vuote sul territorio che aspettano di essere esposte, come per la chiesa di matraia per la quale si aspettano i fondi della sagra per esporre nell’edicola il basso rilievo.

Il professor Biagini aggiunge un appello, volto ad inserire strumenti di lavoro professionali e utili all’interno della scuola, per agevolare il lavoro, e aiutare la crescita.

Rebecca Graziano