Baskin, un’altra bella sfida vinta Cena di beneficenza con superospiti

Un mondo che è riuscito a mettere insieme tante realtà diverse, una nuova sfida difficile eppure vinta dal baskin. L’8 marzo si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla società di Baskin "Warriors" di Capannori, con due ospiti d’eccezione: Gianmarco Pozzecco e Carlo "Charlie" Recalcati, coach della Nazionale italiana di Basket. A organizzare la serata saranno il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca insieme al Lions Club Lucca Le Mura, al Panathlon International - Club Lucca e all’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus.

L’iniziativa benefica è stata illustrata ieri nella Sala degli Specchi del Comune, alla presenza del sindaco Mario Pardini, del vice sindaco Giovanni Minniti, dell’assessore allo sport Fabio Barsanti e di Florenzo Storelli per il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, Francesco Caredio per il Lions Club Lucca Le Mura, Lucio Nobile vice presidente del Panathlon International - Club Lucca e Patrizia Pecchia, presidente degli Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus. La serata, che ha già visto l’adesione di oltre cento persone (i posti liberi sono ormai pochi), si svolgerà nella Sala Canova messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Qui, dalle 20, Gianmarco Pozzecco e Charlie Recalcati saranno a disposizione degli ospiti e racconteranno come si diventa allenatori della Nazionale italiana di pallacanestro e cosa serve per centrare le qualificazioni ai Mondiali FIBA 2023, che si terranno dal 25 agosto al 10 settembre. Sempre per raccogliere fondi, durante la cena verrà tenuta una lotteria che come premi vedrà maglie della Nazionale firmate dai due protagonisti.

"E’ la seconda cena di beneficenza che organizziamo in favore del Baskin – ha spiegato Storelli – che mette in campo ogni giorno un’attività davvero preziosa Ci auguriamo che gli altri club prendano spunto da questa nostra iniziativa per proporne di simili in favore delle altre squadre di Baskin". "Avevamo già in progetto da tempo un service a favore del Baskin – ha aggiunto Caredio – e dell’avviamento allo sport con gli Amici della Pallacanestro. Abbiamo quindi subito aderito". "Il Baskin ha un valore aggiunto estremamente alto – ha ricordato Nobile – e noi siamo orgogliosi di aver collaborato all’organizzazione di un evento così importante". "Gli Amici della Pallacanestro sono a fianco del Baskin dal 2015 – ha concluso Pecchia – ogni anno, infatti, parte del ricavato del Trofeo Lovari viene devoluto alla sezione territoriale toscana, per contribuire all’organizzare del loro campionato. Oggi non potevamo non essere qui".

Fabrizio Vincenti