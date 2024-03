Basket: Sky Walkers, gara da ultimo appello per provare ad acciuffare i play-out

Una delle ultime prove d’appello per lo Sky Walkers, che questa sera alle 21.15, affronta al Palatagliate Massa e Cozzile. Un match molto importante per i biancorossi appesi ad un sottilissimo filo per provare a centrare la salvezza. Sky continua ad essere ultimo in classifica con sei punti e soltanto tre vittorie all’attivo, un po’ poche per provare ad acciuffare i play-out. Per questo contro Massa e Cozzile servirà una partita perfetta. L’avversario non è irresistibile, visto che si trova al decimo posto con dodici punti e per questo alla portata dei biancorossi. Coach Merciadri ed i suoi ragazzi hanno cercato di preparare molto attentamente questo appuntamento, consapevoli che questa nona giornata del girone di ritorno potrebbe davvero essere l’ultima spiaggia. La speranza, oltre quella di conquistare i due punti, è anche quella di vedere una buona cornice di pubblico al Palatagliate, pronto a sostenerli fino alla fine, in questa che potrebbe l’ultima gara per riacciuffare i play-out.

Alessia Lombardi