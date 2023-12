Bascherini trionfa a Levigliani. Ottimi risultati anche per le donne

Stefano Bascherini del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar in campo maschile e Nina Gulino dell’Atletica Castello tra le donne sono i vincitori assoluti della III edizione della cronoscalata dell’Antro del Corchia a Levigliani. La gara era valida come ultima prova del Criterium podistico toscano e del circuito Highlander Apuane e godeva del patrocinio dell’ Ente Parco Alpi Apuane con l’organizzazione dell’Us Levigliani e del Corchia Park, con la collaborazione tecnica del Gp Parco Alpi Apuane, mentre la Pubblica Assistenza di Stazzema ha curato l’aspetto sanitario. In totale sono stati 140 i partecipanti che, con partenza ogni 30 secondi, dalla località Lambora sono arrivati all’interno della suggestiva grotta, la più profonda d’Italia. Sui ripidi 3 km del percorso, con un forte e freddo vento, ha trionfato nella classifica maschile Stefano Bascherini con il tempo di 14’53“ bissando il successo della passata edizione e abbassando di un secondo il record del percorso. Staccato di soli 30“ l‘icona della corsa in salita Massimo Mei.

Il podio è stato completato dall’atleta garfagnino del Gp Parco Apuane Nicola Vanni in 15’54“. Tra le donne Nina Gulino dell’Atletica Castello, con il tempo di 18’43“, ha prevalso di un secondo sulla biancoverde del Parco Bernaditta Salas, già seconda lo scorso anno. Al terzo posto Marta Micchi sempre del Gp Parco Apuane in 19’08“.

Dino Magistrelli