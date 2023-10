Barsanti replica alle opposizioni ”Allerta affrontata con efficienza”

"Ma quale villeggiatura: l’opposizione sa perché il sindaco e io eravamo in Liguria?". A replicare per le rime alle affermazioni della minoranza che mentre la città era sotto una bomba d’acqua, una parte della giunta era in riviera ligure, ci ha pensato l’assessore alla Protezione Civile Fabio Barsanti, durante il consiglio comunale di giovedì scorso. "Il nostro sindaco – ha ricordato Barsanti – aveva una serie di appuntamenti ben precisi fissati all’Anci, così come gli altri Comuni, in pratica eravamo in "villeggiatura" insieme con tutti i Comuni della Toscana e d’Italia. In questi giorni di "villeggiatura", personalmente ci sono stato meno di 24 ore e sono andato per poter pianificare la tappa del Giro d’Italia dell’8 maggio prossimo che passerà da Lucca".

Barsanti ha fatto il punto sulle precipitazione che lo stesso servizio meteo regionale non aveva previsto del tutto. "L’allerta meteo arancione era prevista martedì dalla Regione, non per mercoledì – ha ricordato – durante la giornata di mercoledì, invece, dopo le 16, c’è stato un picco di pioggia altissimo ma non è vero che c’è stata scarsa manutenzione. C’è stato un deflusso senza problemi e veloce una volta finito il picco di precipitazioni. Ci sono stati tanti interventi (dalle 17 fino a tardi sera), è vero, ma i danni sono assolutamente limitati. È andato sostanzialmente tutto bene nonostante la straordinarietà delle precipitazioni".

Barsanti ha fatto il punto anche sul numero dei volontari coinvolti nei tanti interventi e si è assunto la responsabilità circa la gestione della comunicazione durante il maltempo. "Erano presenti otto associazioni di volontariato e circa 25 volontari – ha aggiunto – più il personale della protezione civile. A tarda sera la parte più critica è stata relativa agli spalti della Mura vicino al Campo Balilla, dove la preoccupazione era relativa allo stand dei Comics. La macchina dei lavori è stata sotto la vigilanza dell’assessore Bruni e degli uffici comunali. Le critiche sulla comunicazione? Me ne prendo le responsabilità: abbiamo preferito non generare allarmismo e puntare su interventi efficaci, così come è stato".