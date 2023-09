Barsanti e gli impianti ”Stiamo facendo chiarezza nella gestione“

"Stiamo facendo chiarezza nella gestione dei campi sportivi del Comune".

Fabio Barsanti, assessore comunale allo Sport, è tornato ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orsetti a parlare di impianti sportivi. Con a fianco la dirigente Antonella Giannini e la funzionaria Laura Goracci, Barsanti ha ripercorso l’iter seguito dal Comune per monitorare, dopo anni di sostanziali carenze, il patrimonio degli impianti e l’uso da parte dei concessionari.

"Abbiamo ereditato una situazione – ha spiegato Barsanti – che di positivo aveva il Regolamento con cui si assegnano gli impianti e il provvedimento sulle concessioni, ma accanto alla parte normativa per tanti anni è mancato il controllo, il monitoraggio degli impianti e delle gestioni".

Nel giugno scorso, il Comune ha deciso così di dare vita a una vera e propria ricognizione su tutti gli impianti calcistici (18 complessivamente) per mettere sul pulito le situazioni in materia di sicurezza ma anche per quel che riguarda le concessioni. E’ nato un gruppo di lavoro, che comprende personale dell’ufficio sport, dell’edilizia sportiva, dell’urbanistica, del Suap e delle segreteria comunale, che dovrà redigere un verbale su ogni impianto e eventualmente riservarsi le decisioni. Per il momento, sono stati avviati i controlli su sette impianti, prima di tutto quelli che vedono la presenza di scuole calcio, per due dei quali la procedura è terminata. Problematiche sono emerse a Santa Maria a Colle, a Sant’Anna in via Matteotti, Montuolo e a Mutigliano.

"Nel primo caso – ha aggiunto l’assessore – il Farneta non era il legittimo concessionario e il Massarosa, che lo era, ha chiesto il recesso e siamo tornati in possesso del campo. A Sant’Anna c’era invece una concessione scaduta, mentre a Montuolo ci sono abusi edilizi molto vecchi che il concessionario dal 2021, il Farneta, non vuole legittimamente farsene carico". La soluzione individuata a Palazzo Orsetti è quella di assegnare i campi, in attesa dei nuovi bandi, agli enti di promozione sportiva proprio per garantire a tutte le squadre la possibilità di iniziare la nuova stagione sportiva.

"In questo modo – ha spiegato – tutti avranno un campo dove giocare e nessuno sarà senza un terreno in questa stagione". A margine della ricognizione sugli impianti (nei prossimi mesi partiranno i controlli anche sugli altri), Barsanti ha accennato anche alla questione, con un contenzioso in corso, dell’impianto di San Cassiano a Vico. "Ho letto e sentito di tutto – ha concluso – quello che posso dire è che non è vero che non siamo stati collaborativi e non c’è stata nessuna disparità di trattamento, siamo in presenza di abusi reiterati avvenuti mentre erano in corso le stesse interlocuzioni, ovvero dall’ottobre dello scorso anno. Su San Cassiano gli uffici si sono spesi, ma siamo in presenza di abusi alle strutture metalliche, ai box cucina e bagno, al basamento della tribuna in calcestruzzo, a due box spogliatoi e per l’impianto di padel: tutti lavori senza titoli idonei".

Quanto ai ragazzi delle squadre della Real Academy, l’assessore ha ribadito tutta la disponibilità a incontrarli. "Secondo i dati della Figc, sono tre formazioni, una ottantina di ragazzi – ha concluso – e non centinaia come qualcuno ha detto, sono vittime di una situazione di cui non sono certo responsabili e per loro, state tranquilli, che i campi ci saranno. Non sarà invece disponibile il campo di San Cassiano dove, in attesa del primo grado, il Tar ha confermato non poter più svolgere attività il concessionario".

Fabrizio Vincenti