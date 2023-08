BargaJazz Orchestra: Due serate speciali con Hamilton De Holanda - INDIE Distilleria

Stasera e domani, 26 agosto le serate finali del Festival dedicate al XXXIV concorso di arrangiamento e composizione per orchestra Jazz. Ospite della BargaJazz Orchestra, diretta da Mario Raja, sarà il musicista brasiliano Hamilton De Holanda, per sabato. Per la sezione A (arrangiamento su musiche di Jobim) sono stati selezionati i brani One Note Samba di Luca Poletti; Surfboard di Niccolò Angioni; Anos Dourados di Luca Prost; Passarim di Nicola Corso; Samba Do Aviao di Marco Pasini; Luiza di Riccardo Catria; Borzeguim di Claudia Marss. Per la sezione B (composizioni originali) sono stati ammessi alla fase finale: Hollow di Monique Chao; Reshaped di Daniel Hofecker; The Lovers’ Litany di Marco Battigelli; Marzo di Alessandro Presti; Ninfalide di Francesco Spinazza e Fresh Wind di Tobias Hoffmann. L’orchestra può a buon diritto definirsi una fucina di nuovi talenti, nelle sue fila hanno militato musicisti oggi tra i più apprezzati sulla scena nazionale ed internazionale.La Barga Jazz Orchestra 2023 è composta da: Andrea Tofanelli, Federico Trufelli, Andrea Guzzoletti e Alessio Bianchi alle trombe, Roberto Rossi, Silvio Bernardi, Marcello Angeli e Davide Guidi ai tromboni, Dimitri Grechi Espinoza, Renzo Cristiano Telloli, Moraldo Marcheschi, Alessandro Rizzardi e Rossano Emili ai sax, Stefano Onorati al pianoforte, Angelo Lazzeri alla chitarra, Giacomo Riggi al vibrafono, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.

Tornano le “incredibili jam session” che si terranno dopo i concerti nelle serate del 25 e 26 agosto presso la Distilleria INDIE a San Pietro in Campo (Barga).