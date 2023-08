BargaJazz nei borghi Tre giorni fra note e tour

Continuano i concerti di BargaJazz in giro per la Garfagnana e la Valle del Serchio. Stasera il chitarrista e cantante Mattia Donati sarà a Vallico di Sopra con un quartetto formato da Tommaso Iacoviello alla tromba, Matteo Anelli al contrabbasso e Vladimiro Carboni alla batteria.

Donati, livornese, si è aggiudicato nel 2012 il primo premio al Senzafilo Music Contest. Si avvicina al jazz e allo swing nei JazzLab di Andrea Pellegrini. Dal 2015 suona con l’orchestra di Nico Gori col quale ha già inciso 3 Cd come cantante e chitarrista e suonato in tutta Italia, compreso il festival Umbria Jazz. Mattia proporrà un repertorio di brani swing dagli anni ‘10 del Novecento ad oggi con alcune vere e proprie rarità e riscoperte. Ingresso al concerto Euro 5, inizio concerto ore 21.15.

Due eventi particolari il 13 e 14 agosto nel territorio barghigiano. Domani mattina appuntamento con la passeggiata-concerto, organizzata in collaborazione con la ProLoco di Barga, alle antiche cave del diaspro con il Diffusion Brass Quintet composto da Federico Trufelli e Alessandro Vanni alla tromba, Matteo Marcalli al corno, Leonardo Zunino al trombone e Michele Geda alla tuba. Ritrovo alle 9 in Piazza Pascoli per una passeggiata di circa un’ora sulle colline di Barga, a seguire il concerto a ingresso gratuito. Lunedì concerto al tramonto in località Renaio, dalle 19, del Federico Frassi Quartet con Federico Frassi al pianoforte, Mauro La Mancusa alla tromba, Matteo Anelli al contrabbasso e Edoardo Battaglia alla batteria. Il concerto si svolgerà nel castagneto adiacente al paese, non sono previste sedute e si consiglia di portare plaid e coperte per accomodarsi sul prato e sui poggi.

Ingresso 5 euro, per chi vuole è possibile prenotare la cena presso ristoro “Il Mostrico” al numero 0583723076.

X