BargaJazz Festival, ecco i finalisti Quattro gruppi emergenti “under“

Selezionati i brani ed i gruppi finalisti per i concorsi di BargaJazz. Nato nel 1986, il concorso di arrangiamento e composizione per orchestra jazz è uno dei più prestigiosi a livello europeo che vede ogni anno la partecipazione di compositori da tutta Europa. Ogni anno viene scelto un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi: per il 2023 la musica di Antônio Carlos Jobim. Il concorso ha l’obiettivo di offrire l’opportunità ai compositoriarrangiatori di far eseguire le proprie opere da un’orchestra professionale e stimolare la produzione. Per la sezione A (arrangiamento su musiche di Jobim) sono stati selezionati i brani One Note Samba di Luca Poletti; Surfboard di Niccolò Angioni; Anos Dourados di Luca Prost; Passarim di Nicola Corso; Samba Do Aviao di Marco Pasini; Luiza di Riccardo Catria; Borzeguim di Claudia Marss. Per la sezione B (composizioni originali) sono stati ammessi alla fase finale: Hollow di Monique Chao; Reshaped di Daniel Hofecker; The Lovers’ Litany di Marco Battigelli; Marzo di Alessandro Presti; Ninfalide di Francesco Spinazza e Fresh Wind di Tobias Hoffmann. La Barga Jazz orchestra, diretta da Mario Raja, con ospite il musicista brasiliano Hamilton De Holanda, eseguirà i brani nelle serate del 25 e 26 di agosto. Per la sezione dedicata ai gruppi emergenti under 35 (BargaJazz Contest) quattro le formazioni finaliste che si esibiranno il 17 e 18 di agosto: Aldo Di Caterino Quartet; Nugara Trio; Marco Ullstein Quintet; Metronautica Quartet. I prossimi appuntamenti del festival: domani Sara Maghelli Quartet a Castiglione di Garfagnana, l’11 agosto Elisa Mini Quartet a Ghivizzano Alto e il 12 agosto Mattia Donati Quartet a Vallico di Sopra.

Nella mattina del 13 agosto appuntamento con la passeggiata-concerto alle antiche cave del diaspro con il quintetto di ottoni Diffusion Brass. Il 14 agosto concerto al tramonto in località Renaio di Barga, dalle ore 19 con Federico Frassi Quartet. Dal 17 al 26 agosto gli spettacoli si terranno presso i Giardini di Villa Moorings a Barga. Tra i nomi in cartellone: Marc Copland, Robin Verheyen, Tino Tracanna, Marcello Tonolo, Chano Dominguez. Tornano le “incredibili jam session” che si terranno dopo i concerti nelle serate del 18, 19, 25 e 26 agosto presso la Distilleria INdie a San Pietro in Campo (Barga).