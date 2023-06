Barga, variazione di bilancio Fondi per contributo affitti Aiuti e servizi per i cittadini

Via libera alla variazione di bilancio, in base alle richieste urgenti, da 35mila euro che consente all’amministrazione comunale di Barga di sbloccare risorse utili per dare il via a una serie di progetti e servizi per la comunità. Tra le novità più importanti ci sono le risorse che il Comune di Barga ha deciso di stanziare per erogare il contributo per l’affitto (oltre 5mila euro) per le famiglie in difficoltà economica, andando così a sopperire con risorse proprie ai mancati trasferimenti governativi. La variazione di bilancio consente di erogare anche risorse (oltre 8mila euro) per garantire un servizio di assistenza ai bambini disabili durante il periodo estivo.

"Con questa variazione di bilancio - commenta la sindaca Caterina Campani - andiamo a mettere risorse necessarie per sopperire a una mancanza del Governo: con il taglio del contributo affitto, infatti, ci siamo subito attivati per dare comunque una risposta alle persone che avranno più necessità, andando a prevedere uno stanziamento di oltre 5mila euro. Inoltre per la prima volta il Comune di Barga ha previsto uno stanziamento in favore dei bambini con disabilità per un’assistenza specifica durante il periodo estivo, andando ad aggiungersi a quella scolastica che viene effettuata durante l’anno. Facciamo tutto questo grazie a risorse proprie dell’Ente, in linea con quella sensibilità verso le fasce più deboli della popolazione e con quella capacità di gestione del bilancio comunale che ci consente di ampliare il numero dei servizi, senza aumentare le tasse".

Con la variazione di bilancio approvata si interviene anche sulla manutenzione del territorio, l’amministrazione comunale procederà con circa 12mila euro anche alla cura del verde e alla rimozione delle piante pericolose, andando così a risolvere le situazioni di instabilità.

Luca Galeotti