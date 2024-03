Barga scende in piazza. Solidarietà agli studenti di Pisa: "No alle violenze e i manganelli"

Dopo una dura presa di posizione nei giorni scorsi del Collettivo Studentesco dell’ISI di Barga. Sabato mattina sono scesi in piazza gli studenti delle scuole che compongono l’ISI di Barga, con una manifestazione che ha portato una bella rappresentanza di ragazzi di Licei e Alberghiero per le vie di Barga a manifestare solidarietà verso tutte le studentesse e gli studenti che sono scesi in Piazza il 23 febbraio, a Pisa e non solo e sono stati duramente attaccati. I ragazzi hanno sfilato gridando slogan per le vie di Barga e si sono fermati in piazza Pascoli e Piazzale Matteotti dove non sono mancati alcuni interventi tesi a ribadire che quanto è successo a Pisa è stato un fatto grave e inaccettabile, perché in risposta a un corteo pacifico, per il cessate il fuoco in Palestina, i manifestati hanno dovuto subire violenze inaudite e ingiustificate da parte delle forze dell’ordine. Una condanna quindi nei confronti di chi ha reagito in maniera così dura e violenta nei confronti dei ragazzi: "Giovani come noi – è stato detto un ragazzo - che stavano semplicemente manifestando il loro pensiero e la loro opinione riguardo una tematica così importante".

"Gli studenti di Pisa e di Firenze sono studenti come noi che hanno il diritto di protestare. Non abbiate dunque alcun dubbio, non abbiate mai paura, se c’è bisogno di protestare e di difendere dei diritti", ha detto un altro ragazzo. Così la voglia di esprimere il proprio dissenso per quanto è successo, per esprimere solidarietà ad altri studenti come loro; di far sentire la loro voce anche alla popolazione. Dopo le soste in piazza Pascoli e Piazzale Matteotti, la manifestazioen si è conclusa di fronte alle scuole dell’ISI di Barga.

"Durante la mattina di oggi, 2 Marzo, anche nella Nostra Barga si è svolta una passeggiata volta a solidarizzare con gli studenti e le studentesse di Pisa, Firenze e Catania, succubi di violenze ingiustificate e ingiustificabili, oltre che per chiedere la fine del genocidio che sta avvenendo lungo la Striscia di Gaza, siamo scesi in piazza per rivendicare i nostri diritti di parola e manifestazione pacifica - si legge in una nota del collettivo -. Come Collettivo studentesco siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa iniziativa, nonostante la pioggia ci siamo trovati a essere circa 200 studentesse e studenti".