Barga Rinviato per maltempo il taglio dei cedri in Piazza Pascoli

Niente taglio dei giganti di Piazza Pascoli. L’Amministrazione Comunale di Barga ha annunciato ieri che causa della pioggia (le previsioni meteo indicano pioggia anche per la prima parte della giornata di oggi ndr), con la ditta incaricata del taglio dei cedri dell’Himalaya di Piazza Pascoli, la Centro Legno, ha concordato di posticipare l’operazione prevista nella giornata di domenica 9 febbraio a lunedì 10 febbraio. Unico giorno utile (visto che anche nei giorni successivi della settimana è prevista pioggia), per effettuare in sicurezza il taglio delle piante. Per tal motivo lunedì 10 febbraio a Barga verrà interdetta al passaggio tutta l’area di Piazza Pascoli e sarà chiusa per un giorno in via cautelativa la scuola materna di Barga. Nessun problema per raggiungere invece l’ufficio postale per il quale sarà garantita una via di accesso. L’operazione si concluderà entro lunedì.