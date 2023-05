Barga, rinnovato il Magistrato della Misericordia: tutti gli eletti

L’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, oltre duecento anni di vita, ha rinnovato il Magistrato. Le elezioni si sono svolte nello scorso fine settimana ed hanno visto anche un notevole incremento dei votanti. Segno dell’attenzione e della stima che c’è verso questo importante sodalizio barghigiano che svolge per il territorio importanti funzioni sociali; dalla squadra di Protezione civile, ai volontari ospedalieri, dallo sportello antiusura, alla collaborazione con il progetto Banco del Non Spreco. Sono stati eletti per il Magistrato: Enrico Cosimini, Marcello Bernardini, Pier Giuliano Cecchi, Maria Giovanna Nutini, Enrico Peccioli, Antonietta Mantile, Cinzia Giannoni, Nilo Nannini, Antonio Maggiore, Mario Venturi, Nicoletta Nardini. I componenti del nuovo Magistrato, molti peraltro sono anche riconferme come il governatore uscente Enrico Cosimini, si riuniranno adesso per eleggere le cariche. E’ stato anche eletto il Collegio revisori dei conti: Luigi Moscardini, Danila Casciani, Paola Pia ed il Collegio dei probiviri: Monica Bertieri, Leonardo Barsotti, Fabrizio Da Prato.