Barga punta sul turismo. Con l’imposta di soggiorno una campagna di promozione

La giunta municipale ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno.

A Barga tale imposta è stata istituita dal maggio 2022, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, oltre a quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.

Per quanto riguarda la somma disponibile per quest’anno, come approvato nel bilancio di previsione, è stata confermato lo stesso introito dell’imposta di soggiorno 2024, ovvero 150 mila euro a copertura delle spese di promozione turistica e decoro urbano che sono previste in 166 mila euro.

Tra le azioni che si possono finanziare con l’imposta di soggiorno, vi è la promozione del territorio a mezzo social e inserzioni pubblicitarie; la rivisitazione del materiale promozionale e illustrativo del territorio; il potenziamento del decoro urbano del territorio, ma anche il potenziamento dell’arredo urbano del centro storico; il potenziamento dei progetti sulla sentieristica della bassa montagna; la pulizia e la sistemazione del verde, in particolare delle aree di maggior interesse turistico; azioni volte al sostegno ed all’apertura dei Musei Comunali; le azioni volte all’apertura al pubblico dell’Ufficio turistico comunale.

Infine vi è anche l’incrementazione degli eventi organizzati al Teatro dei Differenti con particolare riferimento alle spese per la sua apertura al pubblico.

Luca Galeotti