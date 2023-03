Barga, la Pro Loco si rinnova Ecco chi sono tutti i candidati

L’associazione Pro Loco Barga convoca l’assemblea per le elezioni del nuovo direttivo il 13 marzo (ore 19) nella sala Baraglia in via Roma. I soci, per poter votare, dovranno essere in regola con il pagamento della quota annuale 2023, che può essere sottoscritta all’edicola Poli, al negozio Il Folletto e al Bar Sport. I candidati sono: Biagioni Emma; Castelvecchi Piera; Cavani Stefano; Ercolini Sonia; Giannasi Arianna; Giannecchini Giulia; Marchetti Celeste; Marroni Andrea (Pallino); Mombellardo Michele; Nesi Davide; Orlando Lorenzo; Orsi Alessandra; Pierantoni Michela; Santerini Paolo; Suffredini Alessio; Togneri Davide. Dopo le elezioni, i nove più votati comporranno il nuovo direttivo.