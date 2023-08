Barga Jazz nel segno della qualità Ecco il programma della rassegna

Sarà una festival sempre più di qualità, con tante proposte interessanti che portano il jazz anche sul territorio della Valle del Serchio. Così il Barga Jazz festival giunto alla 34ª edizione, presentato alla stampa dalla prima cittadina di Barga, Caterina Campani e dal direttore artistico dell’associazione Polyphonia, organizzatrice con il comune della manifestazione, Alessandro Rizzardi. Il via venerdì 4 agosto con il primo concerto a Barga con il duo di Barbara Casini e Roberto Taufic presso il chiostro del Conservatorio S. Elisabetta. Molte le novità, con l’aggiunta di nuovi suggestivi luoghi in giro per i Comuni della Garfagnana e Valle del Serchio.

Il 10 agosto Sara Maghelli Quartet a Castiglione di Garfagnana, l’11 agosto Elisa Mini Quartet a Ghivizzano Alto e il 12 agosto Mata Donat Quartet a Vallico di Sopra. Nella mattina del 13 agosto appuntamento con la passeggiata-concerto alle antiche cave del diaspro di Barga, organizzata in collaborazione con la Proloco di Barga che vedrà esibirsi il quintetto di ottoni Diffusion Brass (Partenza a piedi alle 9,30 da Piazza Pascoli). Il 14 agosto, novità nelle novità, un concerto per ammirare il tramonto che porta il jazz in alta quota, all’ombra dei castagni di Renaio a 1000 m slm (dalle 19 con Federico Frassi Quartet). Per la parte centrale della manifestazione, dal 17 al 26 agosto, teatro degli eventi sarà quest’anno il bellissimo parco di Villa Moorings, Tra i nomi in cartellone: Marc Copland, Robin Verheyen, Tino Tracanna, Marcello Tonolo, Chano Dominguez, quest’ultimo con un concerto il 24 agosto, "Chabem" , insieme ad Hamilton de Holanda, di nuovo in chiave musica brasiliana.

Due le serate dedicate al BargaJazz Contest, il concorso per gruppi emergenti il 17 e 18 agosto. Sabato 19, presso la Fondazione Ricci, il musicologo Francesco Martinelli presenterà il libro "Chet Baker. Vita e musica" . Domenica 20 agosto evento speciale per la giornata di Barga IN Jazz nel centro storico di Barga a partire dal pomeriggio. La manifestazione sarà inaugurata alle 17 dalla Magicaboola Brass Band; poi concerti nelle varie piazze e tanto altro.

Nelle serate del 25 e 26 agosto protagonista sarà la BargaJazz Orchestra diretta dal M° Mario Raja per il XXXIV concorso di arrangiamento e composizione dedicato a Tom Jobin con la partecipazione dell’ospite speciale Hamilton De Holanda. Novità ulteriore, il ritorno del "dopo festival " delle "incredibili jam session" che si terranno dopo i concerti del 18, 19, 25 e 26 agosto alla Distilleria INDIE a San Pietro in Campo.

Luca Galeotti