Barga in lutto: "Luciano, ora sfreccia con i tuoi amici"

I post addolorati, i ricordi affettuosi, i messaggi di incredulità per quanto accaduto si susseguono da martedì sera sulle pagine social dei barghigiani, per esprimere tutto il cordoglio, il dolore e la tristezza per la tragica scomparsa di Luciano Zanelli, ex imbianchino e decoratore, stimatissimo per il suo lavoro a Barga, scomparso martedì sera sul Brennero, nei pressi di San Pietro a Vico, dopo il mortale scontro tra un un Suv e la sua moto, la sua amata Honda.

La moto, quella moto che ha fatto parte della vita di Luciano, da tutti conosciuto a Barga con il soprannome di "Caldaia", fin da ragazzo. Passione mai sopita, nata tanti anni fa con il gruppo di centauri barghigiani degli anni ’70 che ora ha tanti capelli bianchi in testa e soprattutto vede tanti di quegli amici che non ci sono più. I commenti ed i post su Facebook sono quelli più numerosi e parlano di Luciano, del suo lavoro e della sua passione per le due ruote: "Un artista, non un imbianchino. Un gran lavoratore che meritava di godersi la pensione" dice uno dei post e un altro lo saluta: "Ciao, Luciano un altro pezzo di Barga che se ne va. Ora sfreccia con i tuoi amici. "Con i suoi compagni che non ci sono più ora si troveranno nelle infinite piste senza fine del Paradiso dei motociclisti"; "Ingegnoso e precisissimo. Un Uomo, un Amico saggio e leale. Una persona vera ed equilibrata. Mancherai a tutti!" Sono solo alcuni dei messaggi per Luciano di una Barga che ieri si è svegliata triste e addolorata per la perdita di un uomo che pur di natura riservato, ha conquistato con il suo lavoro la stima ed il cuore di tanti.

A quanto si sa per Luciano non ci saranno esequie pubbliche. La famiglia avrebbe deciso per un momento esclusivamente e strettamente privato per dare l’ultimo saluto al loro caro. Ieri pomeriggio era arrivato intanto il nullaosta del magistrato per la restituzione della salma alla famiglia, dopo la conclusioni degli esami esterni.