Barga 2023, Piero Dorfles e Franco Forte al Festival Letterario

Tutto pronto anche per “Tra le righe di Barga 2023“, il festival letterario barghigiano. Gli ospiti dell’edizione 2023 Piero Dorfles e Franco Forte e le autrici e gli autori del giallo e del noir, gli ospiti della sedicesima edizione della manifestazione nell’ambito di Garfagnana in Giallo Barga Noir Le date vanno dal 13 al 15 luglio e le "location" saranno palazzo Pancrazi e il Teatro dei Differenti. L’evento, curato dall’amministrazione comunale di Barga e Tralerighe libri editore, rientra nei progetti Barga Città che Legge (del Mibact) e il Patto della Lettura della Regione Toscana. Collaborano all’evento la cartolibreria Poli di Barga e la libreria Ubik di Lucca. Giovedì 13 luglio alle ore 21 a palazzo Pancrazi ci sarà l’incontro con Piero Dorfles che dialogherà con Andrea Giannasi. Il giornalista ha lavorato 40 anni in Rai, impegnato in vari settori del servizio pubblico: tv, radio e strutture di ricerca. Autore e conduttore di programmi radiotelevisivi, ha partecipato alla trasmissione "Per un pugno di libri" di Raitre. Ha curato e pubblicato numerosi saggi e ricerche tra cui l’Atlante della radio e della tv, Carosello, Il ritorno del dinosauro, I cento libri, Le palline di zucchero della fata turchina, Il lavoro del lettore. Venerdì 14 luglio alle ore 21 a palazzo Pancrazi l’incontro con Franco Forte, giornalista professionista, traduttore, sceneggiatore e consulente editoriale, che sarà intervistato da Fabio Mundadori e Andrea Giannasi.