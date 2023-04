Barbara vittima di una voragine nel sistema

Paolo

Pacini

Un sistema che fa acqua da tutte le parti. Non è una falla, ma una vera e propria voragine quella che ha inghiottito la vita di Barbara Capovani, la psichiatra di 55 anni massacrata a morte da un suo ex paziente, Gianluca Paul Seung, 35enne di Torre del Lago. Un autentico, pericoloso folle, per chiamarlo con il suo nome, visti i ripetuti atti violenti gratuiti di cui si era reso protagonista da più di dieci anni, misti a deliri sui social, conditi da satanismo, complotti, allarmi sui vaccini tossici, presunte rivelazioni sulla Mafia.

E poi le minacce di morte per niente velate anche a soggetti indicati con nome e cognome. Tra questi spicca proprio quello della psichiatra Barbara Capovani. Già. Un sistema rivelatosi fallimentare nella gestione di un soggetto psichiatrico così pericoloso e che ha sulla coscienza un medico colpevole solo di averne diagnosticato i disturbi psichici. Gianluca Paul Seung non poteva stare in carcere perché pazzo, ma era libero di aggredire medici, guardie giurate e poliziotti per poi tornarsene a casa impunito, in attesa di una collocazione in una Rems. Non è una fatalità. E’ una tragedia annunciata.