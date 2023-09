"Bar di Artemisia a Capannori: sindaco promette riapertura in autunno"

"Vogliamo chiarezza sul bar di Artemisia, chiuso da tre anni, faremo interrogazione perché siamo stanchi delle solite promesse per arrivare all’appuntamento elettorale". Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Matteo Petrini (in foto), interviene sulla ormai annosa questione del bar all’interno del parco di Artemisia a Tassignano, che è stata ripresa dal nostro quotidiano. "Annunci e promesse a cadenza regolare, l’ultima delle quali il 27 luglio da parte del sindaco il quale, durante un evento proprio ad Artemisia, promise che il bar sarebbe stato riaperto nell’autunno 2023. Come giustamente riporta l’articolo di stampa, il locale è chiuso da 3 anni e anche quando è stato aperto, ha avuto 4 gestioni differenti. Manca ad esempio una cucina, che potrebbe essere ricavata togliendo parte di una delle stanze della biblioteca adiacente e che risulta indispensabile per preparare piatti freschi".

