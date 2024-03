Bar Astra apre giovedì dopo 3 mesi di stop “Il cantiere ci ha messo in ginocchio“

A gennaio scorso il Bar Astra aveva alzato bandiera bianca. Di fronte a un cantiere invasivo come quello per la pavimentazione di Piazza del Giglio – e quindi i clienti con il contagocce – la proprietà aveva deciso di mettersi in stand by. Poi i lavori, che dovevano chiudersi a inizio marzo, sono proseguiti fino a aprile. “Non siamo ancora arrivati a meta visto che il cantiere è ancora in corso – dichiarano i proprietari dell’Astra – ma noi non possiamo più permetterci di stare chiusi e perdere così anche la festività della Pasqua, sempre sperando che i lavori terminino al più presto e che non ci saranno ulteriori complicazioni. Perché, se così fosse, questo potrebbe costarci una chiusura definitiva“. Dunque la buona notizia per i clienti è che l’attività sarà regolarmente riaperta a partire da giovedì. Nei giorni scorsi i commercianti della piazza si sono incontrati con l’assessore Paola Granucci per sollecitare misure compensative in proporzione alla lunghezza dei tempi del cantiere. Le proposte sono state avanzate ma al momento, pare, non c’è ancora una risposta ufficiale.