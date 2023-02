Bando per il sostituto di Vietina, sarà lui stesso?

Cambio della guardia al vertice di Lucca Crea? Nominato Nicola Lucchesi come amministratore unico, ora il “gong“ potrebbe suonare per il direttore generale Emanuele Vietina. Condizionale d’obbligo: il suo mandato era a scandenza, quindi il bando era un passaggio già in preventivo. Ma potrebbe vincerlo visto che il curriculum non fa certo difetto. La “concorrenza“ però potrebbe dar filo da torcere: l’ultima volta alla selezione si presentarono 7-8 aspiranti. In più stavolta c’è il valore aggiunto, non da poco, che l’incarico sarà a tempo indeterminato. Il bando è online da diversi giorni, quindi la scadenza è molto ravvicinata: le domande dovranno infatti essere presentate entro lunedì prossimo 13 febbraio attraverso il sito web di Lucca Crea. Nell’avviso è specificato anche il trattamento economico: 4.240 euro mensili per 14 mensilità e per un totale annuo di 59.360 euro. E ora i requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento oppure di secondo livello o magistrale; comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni, con qualifica di direttore generale, in società pubbliche o private o nella pubblica amministrazione in posizione apicale nella gestione di team o di strutture complesse, con inquadramento dirigenziale o a livello di quadro o posizione organizzativa o con contratto libero professionale. In più ottima conoscenza della lingua inglese.