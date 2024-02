Bando pacchetto scuola “Furbetti“nel mirino. Controlli a campione sui benefit alle famiglie

Aiuti alle famiglie. E’ in pagamento il contributo “Pacchetto Scuola 2023/2024“, la cui liquidazione è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 16 gennaio 2024. Il contributo è erogato nelle modalità richieste dalle famiglie nel modulo di domanda, ossia accredito su un conto corrente postale o bancario, oppure tramite quietanza diretta con riscossione presso qualsiasi sportello del Banco BPM-Cassa di Risparmio di Lucca entro il 19/05/2024, oltre tale data decade il diritto alla riscossione.

Gli utenti che abbiano omesso di inserire l’Iban nel modulo di presentazione della domanda, informa Palazzo Orsetti, dovranno recarsi direttamente alla tesoreria comunale presso qualsiasi sportello del Banco BPM-Cassa di Risparmio di Lucca entro il 19/05/2024; In osservanza degli indirizzi approvati con Delibera Regionale n. 757/2023, sono stati estratti a sorte per controlli ex post, a campione, sulla documentazione di spesa n. 113 beneficiari, con la Determinazione Dirigenziale n. 58/2024 sopra indicata, per i quali è già stata disposta la liquidazione del contributo.

I beneficiari soggetti a controllo a campione, il cui elenco è pubblicato nell’allegato D, dovranno provvedere ad inviare tutta la documentazione di spesa tramite e-mail, in un unico invio, utilizzando l’apposito modulo, entro e non oltre il mese di giugno 2024.

Nel caso in cui, i beneficiari sottoposti a controllo, non producano la corretta documentazione di spesa a rendicontazione del contributo ricevuto, decadono dal beneficio ed il Comune provvederà alla revoca dello stesso, procedendo al recupero delle somme erogate. L’importo del pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola. Importo minimo è di 130 euro, importo massimo di 300. L’importo massimo regionale del pacchetto scuola di 300 però potrà essere modificato solo nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire totalmente la graduatoria degli idonei. In tal caso, al fine di consentire l’erogazione del “Pacchetto scuola” ad un numero maggiore di beneficiari, potranno essere stabiliti degli importi diversificati compresi nel range.

Laura Sartini