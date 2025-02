Banco farmaceutico, si dona per sette giorni

Tornano per una settimana, fino al 10 febbraio le Giornate di raccolta del farmaco 2025. Nelle oltre 5.800 farmacie aderenti a livello nazionale, sarà possibile donare uno o più medicinali a favore del Banco Farmaceutico. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Federfarma, è giunta alla 25^ edizione e si svolge anche nelle farmacie lucchesi dove in questi giorni è possibile donare farmaci da banco che poi Caritas e gli enti coinvolti provvederanno a far giungere alle famiglie bisognose. C’è una lista specifica dei prodotti che servono e da poter acquistare. "Un momento importante per tutti noi farmacisti lucchesi – sottolinea il presidente dell’Ordine, Salvatore Ingrosso (foto) –. Il ruolo della farmacia nell’ambito della sanità sociale è fondamentale e noi ci mettiamo da sempre il massimo impegno".

I medicinali raccolti saranno consegnati a realtà benefiche che si prendono cura di persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico nazionale supera il milione di confezioni di farmaci, soprattutto antinfluenzali e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

Un altro momento importante sarà sabato con lo stand in piazza San Michele dove i farmacisti della protezione civile si presteranno per screening di prevenzione dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.