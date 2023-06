Banco di Lucca e del Tirreno Andrea Pacifici nominato vice direttore generale vicario

Il Cda del Banco di Lucca e del Tirreno, presieduto da Sergio Ceccuzzi, d’intesa con la Capogruppo La Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi, ha nominato Andrea Pacifici vice direttore generale vicario di Banco di Lucca e del Tirreno. Andrea Pacifici ha esercitato per anni la responsabilità di capo area di Roma de La Cassa di Ravenna e si appresta ora ad apportare la sua esperienza professionale nell’ambito della Direzione Generale del Banco di Lucca e del Tirreno, in piena collaborazione con il DG Fabio Frilli e con l’altro VDG Barbara Toti. In particolare per sviluppare l’attività del Banco di Lucca e del Tirreno nell’area fiorentina e pratese.