Banchi artigiani in piazza Napoleone E’ il vivace fine settimana di Creart Cna

Fine settimana all’insegna del mercato artigianale quello che inizia domani in piazza Napoleone. Fino al primo maggio, dalle 9 alle 20, oltre trenta espositori saranno presenti nella mostra mercato organizzata da Creart Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi. Tutti gli stand saranno di artigiani e con i prodotti tipici alimentari da tutta Italia. Questi ultimi vedranno rappresentata la Puglia con i taralli, i formaggi tipici, la burrata, il famosissimo pane pugliese e tanto altro. La Sardegna presenterà le sue tipicità, dal pane carasau, ai formaggi pecorini, ai vini; mentre per il Piemonte ci sarà un’azienda di salumi e formaggi caratteristici del territorio. Ci saranno inoltre i profumi delle spezie dal mondo, i liquori di una distilleria toscana, i formaggi della Valcamonica, la focaccia genovese e i prodotti tipici della Garfagnana, dalle farine, ai biscotti, la birra di farro, il farro dop, i formaggi, le paste, i funghi secchi, e molto altro ancora. Tutte eccellenze italiane da scoprire. Fra gli stand degli artigiani ci saranno anche abbigliamento, bigiotteria, borse, pelletteria, prodotti per il corpo e profumatori, prodotti in legno di olivo, accessori e foulard.