Versiliese imputato di bancarotta fraudolenta per il fallimento di un locale a Lido di Camaiore. Ma era plurirecidivo. Tempi duri per la ristorazione con i problemi legati al Covid e quant’altro: in questo caso però non pare trattarsi di un effetto della crisi generale che ha colpito il commercio. Una strada costellata da imprese aperte e chiuse: adesso per il ‘furbetto’ in questione è scattato il reato dell’art 216 per la terza volta e con lui sono spariti di nuovo tutti i libri contabili della società.

Non si sa dove sia e comunque il curatore della procedura non è riuscito a ricostruire la vicenda visto che il buon ristoratore ha sottratto tutte le scritture e i conteggi: così la Procura ha dichiarato chiuse le indagini con l’imputazione per lui di bancarotta fraudolenta.

Il protagonista, non nuovo a queste vicende, è un imprenditore di 70 anni residente in Versilia e con precedenti penali per lo stesso reato: l’attività dichiarata fallita questa volta era a Lido di Camaiore ma nel frattempo risulta riaperta. L’episodio ritenuto illecito più recente risale al 2015 quando l’uomo, dopo aver già gestito in anni precedenti due attività di rappresentanza di generi alimentari, aveva aperto appunto il nuovo locale in un fondo affittato nel centro di Lido: nel giugno dello scorso anno però ne veniva dichiarato il fallimento per la somma di 91.255 euro.

Ma non basta: nel momento in cui il curatore nominato dal Tribunale di Lucca avrebbe dovuto ricostruire i movimenti ed i conti della ditta individuale, non ha trovato niente. Solo un pugno di mosche e l’imprenditore, che ha cambiato residenza un paio di volte in Versilia, si è volatilizzato. Il fatto allarmante è che lo stesso aveva già riportato due condanne per bancarotta fraudolenta a seguito di sentenze della Corte d’Appello di Firenze: la prima del novembre 2004 con l’interdizione da uffici direttivi di impresa per 10 anni e l’inabilitazione ad impresa commerciale, e la seconda del gennaio 2007 con inabilitazione per 5 anni. Nel frattempo era stato affidato in prova al servizio sociale e gli era stato applicato l’indulto. Trascorsi 5 anni ha riprovato a riaprire un’attività con il locale a Lido, ma è ricaduto nelle stesse problematiche. Anzi vi ha fatto ricadere i creditori che sembrano destinati a resteranno a secco.

I.P.