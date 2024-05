Banca delle cornee. Pioggia di richieste per il nuovo “OmogeM“

Ha raccolto grande apprezzamento e riscontri positivi dai chirurghi toscani e non solo, OmogeM, il nuovo prodotto distribuito dal mese di luglio 2023 dal Centro Conservazione Cornee “Piero Perelli” di Lucca. Si tratta della membrana amniotica, ottenuta da placenta da parto cesareo programmato, messa però a disposizione come omogenato (cioè sospensione) in un comodo flaconcino. Solo nei primi 4 mesi del 2024 la Banca lucchese, che ha sede all’ospedale San Luca ha distribuito in Regione Toscana ben 160 flaconi di OmogeM per le strutture pubbliche, ottenendo consensi dai centri chirurgici richiedenti.