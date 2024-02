Banca Castagneto cresce “Lucca, economia solida“

Alla Pisaniana in onda stasera sull’emittente 50Canale si parlerà di Lucca e della sua economia. Per farlo ci sara anche Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca 1910, dinamica realtà bancaria che dalla costa si sta espandendo anche in Lucchiesia.

Come vi trovate in una realtà di risparmiatori?

”Le statistiche lo confermano: Lucca è una citta di risparmiatori. Facciamo un confronto con Pisa, il capolougo più vicino e identico dal punto di vista demografico: ebbene, a parità di abitanti, le statistiche di Banca d’Italia ci dicono che a Lucca ci sono depositi bancari per quasi 3 miliardi di euro, a fronte dei 2,5 di Pisa. E ciò nonostante un reddito pro-capite a Pisa è leggermente più alto“.

Dal suo osservatorio economico come vede l’economia della città?

“Lucca rappresenta sicuramente una delle economie più solide dell’intera toscana. Sono numerose le statistiche a livello regionale nelle quali la provincia di Lucca è seconda solo a quella di Firenze“.

Castagneto Banca ormai realtà consolidata a Lucca: quali proposte idee e progetti di sviluppo sul territorio di Lucca e di Area Vasta?

“A distanza di quasi due anni dall’insediamento della nostra Banca sulla piazza di Lucca – avvenuto nell’aprile del 2022 – i numeri realizzati rispecchiano appieno le aspettative e ci dimostrano che Lucca è una piazza dalle grandi potenzialità e nelle quali anche una banca locale come la nostra può avere un riscontro positivo. Del resto, i precedenti di Livorno prima e di Grosseto e Pisa poi hanno dimostrato chiaramente che il nostro modo di fare banca – basato sulla relazione e sulla profonda conoscenza del cliente – può essere vincente anche in comuni di dimensioni più grandi rispetto a quelli nei quali la banca ha operato per molti decenni. La riprova del successo dell’insediamento a Lucca sta nella prossima apertura di un ufficio di rappresentanza nella centralissima Piazza San Michele, previsto per il prossimo mese di marzo e col quale la nostra Banca si vuol far conoscere anche nel “salotto buono” della città“.