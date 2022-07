Bambino di 6 anni cade dal primo piano

Montecarlo di Lucca (Lucca), 27 luglio 2022 - Un bambino di 6 anni è caduto dal primo piano di un'abitazione a Montecarlo di Lucca.

La mamma lo ha caricato in macchina e lo stava portando in ospedale, a Porcari è intervenuta la Misericordia di Montecarlo con medico a bordo. E' stato attivato Pegaso.

Le condizioni del piccolo

Il bambino è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E' sempre stato cosciente, non è in gravi condizioni. Dal Meyer dicono: "Non è grave, ricoverato per osservazione al trauma center".

La dinamica dell'incidente

Il bambino si è appoggiato a una persiana che credeva chiusa e invece era aperta. E' così che è caduto di sotto. Per i carabinieri si è trattato di un incidente.

Notizia in aggiornamento