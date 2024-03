Bama, con Pontedera serve la vittoria

Arriva la Juve. Non quella di Allegri, ma Pontedera basket e diventa fondamentale vincere per il Bama Altopascio nella seconda fase della serie C, per la qualificazione ai play-out salvezza. Si gioca domani alle 21 al PalaPertini di Ponte Buggianese (arbitri Barbarulo di Vinci e Lodovichi di Impruneta). Dopo il tonificante successo nell’esordio di Carrara, superare la Juve Pontedera potrebbe rappresentare lo spartiacque della stagione. Sì, perché i pisani, anche loro vittoriosi domenica scorsa, hanno 10 punti, come Don Bosco Livorno, poi proprio il team del presidente Sergio Guidi a 6, chiudono Union Prato, Valdisieve, San Giovanni Valdarno e Carrara a 4. Si qualificano le prime due. Accorciare su Pontedera diventerebbe vitale, considerando che questa sera anche Don Bosco rischia in trasferta con Valdisieve.

I due nuovi, Torrigiani e Donati, si sono inseriti bene, la squadra ha reagito bene e c’è un roster anche quantitativamente adeguato dopo i tanti infortuni e gli imprevisti che si sono alternati in questa bizzarra stagione per i colori rosablu. Prima la partenza di Mencherini per ragioni di lavoro, poi la decisione di smettere da parte di Baroncelli. In mezzo i guai fisici di Dal Canto (operato, riprenderà la prossima stagione) e Chiarugi, i lungodegenti, senza considerare gli altri. Adesso c’è la voglia di lottare per evitare quella che sarebbe la prima retrocessione sul campo per la franchigia altopascese. Ci fu l’auto riposizionamento dopo la pandemia in serie D, con due campionati vinti consecutivi.

Ma. Ste.