“Ballando con noi“ Vince l’imprenditrice Nicoletta Fagni

Solo 13 gradi a Marginone per “Ballando con noi“. Temperatura rigida per i ballerini e per le persone del posto. La serata si è sviluppata sul format famoso di “Ballando con le stelle“. Ha vinto Nicoletta Fagni, imprenditrice in un noto locale del centro e sorella di Francesco, ex assessore. Piazza d’onore per Chiara Castagni, della società di pattinaggio a rotelle “Acquario“. Il premio dei voti social all’ex sindaco Maurizio Marchetti il quale ha stracciato la concorrenza per i voti che sono arrivati via web. In giuria Giorgio Bimbi, Alfredo Seghetti, Luca Piattelli, Fabio Carrara, Benedetta Rossi, Gloria Tonini.