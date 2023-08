Ballando con noi ad Altopascio: l'evento arriva a Marginone

Ballando con noi. La versione altopascese di Ballando con le stelle. Il format però è, fatte le debite proporzioni, simile. Il 4 agosto a Marginone, frazione di Altopascio, si esibiranno ballerini del luogo, molto conosciuti: imprenditori, commercianti, pure l’ex sindaco Maurizio Marchetti. L’evento, che nel 2019 fece registrare il tutto esaurito con 1250 biglietti staccati, dopo due edizioni nel centro del capoluogo, è sbarcato a Marginone e in questa edizione 2023 prova a battere il record di presenze. L’ingresso costa 5 euro, i tavoli in prima fila 45, quelli più distanti 30. Evento a cura di Marco Banti della BSM che allestisce lo spettacolo. "Il successo di questa formula è poter vedere all’opera molti personaggi, molto conosciuti – spiegano gli organizzatori – che si mettono in gioco, si offrono al giudizio del pubblico. Ci saranno i giudici, ovviamente, ma anche il voto social, quello del pubblico, in teoria si potrà votare anche dal tavolo assistendo allo spettacolo. Il casting è chiuso, ci sono decine di proposte ogni giorno, ma terremo in considerazione tutti per il 2024. Sulla pagina ufficiale della manifestazione si trovano tutte le informazioni. Ma.Ste.