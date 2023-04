La “Baldoria”, si ripete il rito secolare di Cerreto: migliaia di lumini e il grande falò

Borgo a Mozzano (Lucca), 23 aprile 2023 – Un vero tuffo nel passato quello vissuto nella serata di sabato dalla comunità del piccolo borgo di Cerreto, nel comune di Borgo a Mozzano, dove si è perpetuato il pluricentenario rituale de La Baldoria, mai interrotto neppure durante la guerra o la recente pandemia, durante la quale l’evento propiziatorio si è svolto in forma ridotta.

Grande la suggestione per l’accensione della luminara sulla collina del paese, con migliaia di lumini votivi accesi lungo strade, in giardini, terrazze e finestre del paese, nell’attesa di assistere a quella del fuoco del falò, predisposto con frode e rami di fronte alla Chiesa di San Giovanni, come da sempre il secondo sabato dopo Pasqua.

Un inno alla primavera e ai suoi frutti, nel segno del rinnovamento e della rigenerazione, materiale e spirituale, della fortuna attesa e della fertilità dei raccolti, con il trionfo della luce, simbolo di vita per tutta la comunità che continua a mantenere viva questa tradizione molto sentita e partecipata.

Quest’anno la Baldoria ha portato a Cerreto una nutrita folla pronta a vivere l’esperienza insieme ai paesani che hanno anticipato l’evento clou con un’accoglienza conviviale, tra torte tipiche cerretine, pasta fritta e bomboloni, in compagnia dei musicisti del complesso bandistico Merciful Band di Borgo a Mozzano.