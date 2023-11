Baldocchi. Da Miami al Giglio

Il manager lucchese Marco Baldocchi, ex presidente del giovani imprenditori, nei giorni scorsi è stato sul palco del TedX “El Portal” a Miami dove ha esposto un intervento sull’applicazione delle neuroscienze ai comportamenti dei consumatori per creare esperienze sempre più ingaggianti e personalizzate, dal titolo “Tailored Minds: How Neuroscience is Shaping Customized Human Experiences”. Un tema che guarda a un futuro che è già presente. Baldocchi il 9 dicembre, tornerà nella sua città, Lucca. “Con grande orgoglio - dice - sarò speaker al TedX di Lucca, al Teatro del Giglio, dove il tema è “Collaborazione e Competizione” con uno speech dal titolo “Non siamo animali razionali, ma animali emozionali che razionalizzano”, un intervento che partendo dalle neuroscienze a galleggiando sulle emozioni vuole far capire come, fortunatamente, tutto ciò che avviene nella nostra vita avviene attivato da emozioni e sensazioni”. TedX è una serie di conferenze che ha come obiettivo la condivisione di idee e riflessioni che spaziano dalla scienza alla società, dall’uguaglianza all’innovazione, dall’arte alle differenze culturali, il tutto con discorsi brevi ed efficaci, chiamati “TED talks”. Baldocchi è stato recentemente inserito anche nella prestigiosa “rosa” Marquis Who’s Who, un elenco d’élite del tre per cento dei migliori professionisti al mondo che si sono distinti nei loro campi.