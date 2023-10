Baldini (Lega) : "Un’assurdità la delibera su caminetti e stufe"

1"Il progetto della Regione Toscana sulle fonti di riscaldamento domestico è folle ed improduttivo": lo afferma in una nota Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega, che ricorda come sia diventata operativa una delibera voluta dalla maggioranza di sinistra e che riguarda camini e stufe."Nonostante i pareri parimenti contrari dei sindaci nella Commissione competente, malgrado i chiari rilievi dello stesso Consiglio delle Autonomie e di Upi, l’assessore Monni è andata, invece, avanti imperterrita – spiega Baldini – e a questo punto, dunque, oltre al naturale disorientamento dei cittadini, gli amministratori saranno, quindi, chiamati ad entrare nelle case delle persone per verificare i camini ed eventuali altre fonti di riscaldamento, comminando multe fino a 3000,00 euro - precisa l’esponente leghista".

Baldini sottolinea che, se la nostra qualità dell’aria è complessivamente pessima, lo si deve principalmente all’immobilismo di una politica sul delicato tema delle Pm10 e non è certo facendo diventare i sindaci una sorta di "sceriffi" che si riuscirà a fronteggiare adeguatamente l’atavica criticità ambientale.

"Tra l’altro, cosa non secondaria, ricordiamo che i camini solo molto parzialmente contribuiscono ad inquinare – conclude l’esponente leghista – è un’iniziativa che scontenta tutti (cittadini e amministratori) ed è benvista solo da una Giunta miope ed incompetente come quella presieduta da Giani".