Bacino lacustre di Sibolla. Nasce il coordinamento

Un coordinamento tra diversi Enti e istituzioni per tutelare, valorizzare e presidiare l’area protetta dell’oasi connessa al bacino lacustre del Sibolla. E’ questa la volontà del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, che ha convocato un tavolo di lavoro con i soggetti che a vario titolo si occupano del gioiello naturalistico e di biodiversità. "Questa è un’area delicata e complessa inserita in un contesto fortemente antropizzato - spiega il sindaco D’Ambrosio -, fino al 2017 versava in uno stato di abbandono e indifferenza generale, soprattutto dopo la mancata riforma delle province che per anni ha creato incertezza su chi dovesse effettivamente occuparsene. Noi abbiamo riportato il Centro visitatori sotto la gestione comunale e insieme al Consorzio di bonifica Basso Valdarno abbiamo dato il via a una serie di lavori - finanziati anche dall’Unione europea - per la tutela delle aree umide. Ringrazio tutti i presenti e in particolare la comandante dei Carabinieri Forestali, Raffaella Pettinà".

Al tavolo sono stati chiamati il Comando provinciale dei Carabinieri Forestali, la Polizia provinciale, i Carabinieri di Altopascio, la Polizia municipale del tau, la Regione, l’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità (attuale gestore del Centro visitatori del Sibolla), alle Guardie WWF Toscana, l’associazione Natura di Mezzo.

"Avremo iniziative congiunte – dichiara Toci - volte a contrastare sconfinamenti delle attività di caccia, penetrazioni di veicoli a motore, frequentazioni improprie e sarà migliorata al cartellonistica".

Ma.Ste.