Baccanale 2023 Fervono i preparativi

Fervono a Barga i preparativi per il Baccanale 2023 che quest’anno promette di essere memorabile. Il Carnevale di Barga, gettonatissimo tutti gli anni dai giovani e non solo, torna infatti agli antichi splendori dopo la pausa obbligata dal Covid e già si percepisce che sarà una serata di grande divertimento. Si terrà il 18 febbraio prossimo e si svolgerà come sempre sul piazzale del Fosso.

I Gatti Randagi, la squadra amatory di Barga, penseranno al servizio bar mentre il Comune allestirà la grande tensostruttura per ballare con il mitico dj del Baccanale Iacopo Pelletti.

Come da tradizione di questo appuntamento, in Barga vecchia i ristoratori si stanno già organizzando per cene e costumi a tema e di certo non mancheranno sorprese tra maschere e allestimenti.

Luca Galeotti