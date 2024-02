“Baby“ Signora in striscia positiva da 4 gare. Due vittorie per la Pantera nei precedenti in stagione

Un match difficile. La Juventus Next Gen, l’avversaria della Lucchese per l’ottava giornata di ritorno, è reduce da quattro vittorie consecutive. Nei primi sette turni del girone discendente, di "clausura" direbbero in Sudamerica, per quattro volte la baby Signora ha vinto realizzando tre reti. Imbattuta da otto turni, la formazione bianconera è risalita in zona playoff e al Moccagatta di Alessandria, dove disputa le gare interne, diventerà un mini spareggio per qualificarsi alla poule promozione. La Lucchese in questo momento è 13^, fuori dai playoff e più 3 sui playout salvezza. In questa stagione c’è già stato il precedente in Coppa Italia (vittoria rossonera 1-0) e quello dell’andata al Porta Elisa, altro 1-0 in favore della Pantera. In trasferta, invece, le sfide sono soltanto due, quella di domenica sera, ore 20,45, sarà la terza. La Juve under 23 è nata nel 2018 e nella prima stagione, 2018-2019 ci fu la vittoria dei sabaudi, sempre per 1-0.

Nel torneo successivo la Lucchese era retrocessa in D, quindi i due club non si sono incontrati. Nel 2020.2021 finì invece 1-1. Poi, per due campionati consecutivi, Juve nel girone A della serie C, Lucchese nel B che quindi non ha mai vinto in trasferta con i giovani di Madama. E pensare che c’è, al contrario, un precedente leggendario contro la Juventus, quella vera. Primo gennaio 1950, vittoria a Torino 2-1 in serie A per la Lucchese contro la Juventus che si sarebbe laureata, poi, campione d’Italia al termine di quel campionato. Era la squadra dei vari Parola e Boniperti. Per il resto, l’ottava di ritorno propone un Cesena (che sta viaggiando in carrozza verso la B) a Sestri Levante; in Rimini-Pontedera, entrambe in zona playoff, si affrontano la quarta e la quinta peggior difesa, gol assicurati dunque.

L’Arezzo cerca di rientrare dentro il decimo posto con la Recanatese in caduta libera: un punto conquistato dai leopardiani nelle ultime sette partite. Infine la Carrarese, seconda miglior difesa del torneo: i marmiferi voglono difendere il terzo posto ad Ancona, con i dorici che devono centrare la salvezza. A completare il programma Torres-Perugia, Gubbio-Virtus Entella, Fermana-Spal, Pineto-Olbia, Vis Pesaro-Pescara.

Massimo Stefanini