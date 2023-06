Sfregiato con una bottiglia, condannato uno della gang

Lucca, 21 giugno 2023 – Una condanna e un rinvio a giudizio per aver aggredito violentemente e sfregiato al volto un passante in centro. È l’esito dell’udienza preliminare tenuta dal giudice Antonia Aracri, sull’aggressione avvenuta a giugno 2021 nei confronti di un cittadino italo-cubano, oggi 38enne, residente a Lucca. Un ragazzo di 21 anni, arrivato anni fa in Italia senza genitori e con alle spalle altri precedenti, è stato condannato a 3 anni e 9 mesi per il reato, in concorso, di sfregio permanente e altre lesioni. L’altro complice, invece, andrà a processo dopo l’estate. Ma non sono gli unici. A maggio dello scorso anno il tribunale collegiale, alla fine del dibattimento, aveva condannato altri due giovani che avevano partecipato al pestaggio: uno ad una pena dci 5 anni e 4 mesi, l’altro a 5 anni e 8 mesi. Rimane fuori un quinto ragazzo che, ancora oggi under 18, è di competenza del Tribunale dei minori.

Il gruppo (quattro di origini straniere e un italiano) si era reso protagonista di un drammatico e inquietante episodio, tra l’altro in un periodo abbastanza caldo in termini di violenza, ovvero l’estate 2021, quando diverse aggressioni sono passate agli onori della cronaca. Quella in questione è avvenuta il 20 giugno 2021, intorno all’una di notte. Il 35enne stava passeggiando in via Vittorio Veneto nel centro storico, quando è stato avvicinato e aggredito brutalmente per futili motivi. Pare che qualche giorno prima avesse rimproverato i soliti ragazzi per una serie di comportamenti poco vicili. Parole alle quali la baby gang, non appena ha avuto l’occasione, ha risposto a suon di calci, pugni e non solo. Dopo averlo scaraventato a terra, lo hanno colpito ripetutamente, arrivando addirittura a sfregiargli permanentemente il volto e il collo con il coccio di una bottiglia di vino. A seguito dell’aggressione la vittima, oltre alle deformazioni permanenti, ha riportato una prognosi di 20 giorni per contusioni varie su tutto il corpo.

In seguito alle indagini dei carabinieri erano scattate le misure di custodia cautelare degli arresti domiciliari per due di loro (gli stessi poi condannati a maggio dello scorso anno). L’identificazione del 21enne condannato due giorni fa, invece, era stata più complicata. I militari avevano passato in rassegna i flimati della videosorveglianza pubblica, nonché il video del pestaggio girato da uno degli aggressori. Dalle immagini si vede il 21enne partecipare attivamente all’aggressione, mentre tira calci e pugni all’uomo inerme a terra, colpito poi con una stecca di legno e un coccio di bottiglia. La condanna ha raggiunto il ragazzo in carcere, dove si trova detenuto da tempo per altri reati, commessi in una situazione evidentemente di disagio sociale alla base.