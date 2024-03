Azzurro donna dice stop alle violenze. E da Lucca lancia la proposta di legge

Un evento partecipato e ricco di spunti quello organizzato ieri alla Casa del Boia da Azzurro Donna Lucca, dedicato al rispetto della donna nel rapporto di coppia, da un’iniziativa della coordinatrice comunale Mihaela Acatrinei che è stata anche moderatrice del dibattito. C’erano anche la criminologa Maria Elena Mungo, la psicologa Elisabetta Bresciani e il Sacerdote di Lucca, Padre Elio. Tra gli ospiti anche la coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Rita Pieri e la Vice Marianna Baldi che ha parlato della proposta di legge di Azzurro donna la app “Mai Sola”. Nell’occasione l’onorevole Debora Bergamini recentemente nominata vice segretaria nazionale, è intervenuta sul “progetto opera classica Giovambattista Cutolo”, proposta di legge a firma Bergamini, Polidori e Dalla Chiesa nata da un’idea durante l’ evento “Mai sole” svoltosi il 25 novembre a Lucca. “La proposta di legge – ha spiegato l’onorevole Bergamini –riguarda la creazione di una Fondazione che avrà sede a Roma, in memoria di Giovan Battista Cutolo, un musicista barbaramente ucciso da un ragazzo di 16 anni. La stessa darà vita alla costituzione di due orchestre, una si chiamerà “Orchestra Classica Scarpette rosse” e promuoverà nelle scuole dei concerti e delle iniziative di musica classica con l’intento di riavvicinare i giovani a questo stile che si pone come tributo, per operare sulla maturazione di uno spirito di non violenza e sulla cultura del rispetto. La musica classica può aiutare le nuove generazioni a sviluppare competenze intra e interpersonali, come la capacità di lavorare in gruppo, comunicare in modo efficace e gestire e risolvere i conflitti“.

Irene Nardini, coordinatrice Provinciale Azzurro Donna Lucca ha raccontato invece una storia di violenza e di mafia che ha avuto come protagonista Franca Viola. “ E’ lei la prima donna Siciliana che ha detto no a un matrimonio riparatore a seguito di un sequestro di persona ed uno stupro e grazie al suo grande coraggio e al supporto della famiglia e delle forze dell’ordine e della magistratura si è conclusa bene. E’ fondamentale che rete di supporto sociale e familiare collaborino e in questo noi politici abbiamo la responsabilità più grande“.