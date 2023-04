Azzerati i ritardi dei pagamenti ai fornitori

Tempi certi di pagamento e maggiore liquidità. Capannori Comune virtuoso, azzerati i tempi di pagamento dei fornitori. Il Comune ha intrapreso nel corso del 2022 una strada virtuosa nel pagamento dei propri fornitori, sia per servizi che per opere pubbliche. Da un recente monitoraggio sulla piattaforma del Ministero è stato certificato che tutte le fatture nel corso del 2022 sono state pagate rispettando la media dei tempi stabiliti, ovvero 30 giorni dal momento in cui il Comune riceve la fattura dai fornitori. L’ente è stato virtuoso nel migliorare le procedure di pagamento allineando i tempi di saldo a quelli previsti per legge.

Nel corso del 2022 sono arrivate al Comune fatture da fornitori per complessivi 15 milioni e 300mila euro circa. "Si tratta di un risultato molto importante, a cui stiamo lavorando da tempo, perché riteniamo giusto essere puntuali nei pagamenti di tutti coloro che forniscono beni e servizi al Comune, anche alla luce della non facile congiuntura economica che stiamo attraversando - spiega l’assessore Ilaria Carmassi - . Negli ultimi anni abbiamo lavorato con impegno per ridurre sempre più i tempi di pagamento e progressivamente ci siamo riusciti fino ad arrivare all’azzeramento dei ritardi grazie anche alla messa a punto di un nuovo sistema che vede un miglioramento organizzativo tra gli uffici comunali interessati".

M.S.