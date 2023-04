Azalea, taglio del nastro alla Biennale 2023

Taglio del nastro ieri mattina a Borgo a Mozzano per l’inaugurazione della Biennale Azalea 2023, mostra-mercato di fiori, piante e articoli da giardinaggio. Una festa attesa, che ritorna in tutto il suo splendore di mille colori e che ha richiamato subito un grande pubblico.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti, con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, insieme all’assessore regionale Stefano Baccelli, ai consiglieri regionali Valentina Mercanti e Mario Puppa, al presidente della Provincia Luca Menesini, al rappresentante dell’Unione dei Comuni Iacopo Silvano Salotti, alla consigliera del Comune di Bagni di Lucca Francesca Lenzarini, al sindaco di Barga Caterina Campani e al sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, ha tagliato il nastro della nuova edizione (ingresso libero) che, per due giorni, colorerà il centro storico di Borgo a Mozzano con le fioriture delle bellissime azalee. Di fronte al palazzo comunale ha preso il via la ricca programmazione culturale, florovivaistica e gastronomica che proseguirà anche oggi.

A seguire, inaugurata la nuova ala archeologica del Museo della Memoria, dedicata a Guglielmo Lera, in cui è possibile ammirare preziosi reperti risalenti all’epoca dei gruppi liguri che frequentarono le zone di Borgo a Mozzano e Pescaglia dal VII al II secolo a.C. La dottoressa Neva Chiarenza della Soprintendenza ha introdotto le novità che caratterizzano il nuovo percorso espositivo. Durante la fiera, il museo sarà aperto e saranno effettuate visite guidate ai bunker. La mattina si è conclusa con l’inaugurazione del Centro polifunzionale in via Umberto I, finanziato grazie al progetto integrato territoriale (PIT). Ieri giornata caratterizzata dal tempo incerto, oggi previsto bel tempo.

Marco Nicoli