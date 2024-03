Avviso per un tavolo di coprogettazione

L’amministrazione comunale chiama a raccolta le associazioni che vogliono occuparsi di curare e valorizzare l’oasi naturalistica della Gherardesca. L’amministrazione ha infatti pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore per dar vita ad un tavolo di coprogettazione, per il lago: una zona di protezione speciale di particolare importanza a livello regionale per la salvaguardia della biodiversità, e resa dall’amministrazione Menesini patrimonio pubblico, grazie anche ad un finanziamento della Fondazione Crl. In aggiunta agli enti del terzo settore, gli unici con cui il Comune potrà instaurare rapporti di partenariato e sottoscrivere convenzioni, potranno partecipare al tavolo anche altri soggetti, che potranno essere coinvolti in attività collaterali.

Dagli incontri emergerà un progetto di valorizzazione dell’area naturalistica valido fino al 2026. Le attività potranno riguardare la valorizzazione dell’area in un’ottica di promozione scientifica, culturale, educativa e sociale; la creazione di nuovi servizi necessari alla sua fruizione; lo sviluppo di progetti ornitologici-botanico-scientifici; la promozione di iniziative e di servizi che favoriscano l’aggregazione dei cittadini, delle associazioni e delle scuole.

Si darà anche il via alla formazione di un gruppo di volontari disponibili a seguire un corso di formazione, per diventare ‘Custodi del lago’ (al via dal 22 marzo e sono già state raccolte le prime adesioni). Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected].

"Vogliamo che l’oasi naturale della Gherardesca diventi uno degli scenari più suggestivi delle politiche ambientali e culturali dei prossimi mesi e anni di Capannori - spiega l’assessore all’Ambiente, Giordano Del Chiaro - . Per questo presto ci metteremo al lavoro insieme agli enti del terzo settore e associazioni per progettare insieme azioni di cura e valorizzazione di questa straordinaria area. La zona sarà oggetto di lavori di sistemazione in modo che diventi un punto di riferimento per il turismo ecosostenibile toscano".

Per partecipare c’è tempo fino al 15 marzo, inviando per una Pec a: [email protected].