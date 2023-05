Avviso di selezioni per un ingegnere a tempo determinato

Il Consorzio 1 Toscana Nord in cerca di un ingegnere. L’Ente di bonifica, infatti, ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un ingegnere elettrico o elettronico che sarà impiegato nel direttivo tecnico. Si tratta di un impiego a tempo pieno e determinato dalla durata di un anno con sede di lavoro a Viareggio. Gli interessati possono presentare la dichiarazione di interesse entro le ore 12 del 5 giugno 2023. Per le domande di partecipazione, sotto forma di "Dichiarazione di manifestazione di interesse", bisogna utilizzare il modello sul sito del Consorzio a questo link https:www.cbtoscananord.itavvisoselezione_20230516. Tra i requisiti richiesti, oltre a un diploma di laurea in Ingegneria elettrica o elettronica, la cittadinanza italiana, l’elenco dei titoli di studio posseduti, l’assenza di condanne per reati e la patente di guida di tipo B. Info sul sito del Consorzio.