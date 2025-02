Avs contro gli assi viari: "Giani non firmi nulla"

Un appello al presidente della Regione Toscana Giani affinché non firmi il Protocollo d’Intesa con la Conferenza dei Servizi sul progetto degli assi, facendo di fatto avanzare ulteriormente l’iter. È quanto chiedono Luca Fidia Pardini e Alberto Pellicci, Alleanza Verdi Sinistra provincia di Lucca. "È tempo di prendere decisioni coraggiose – si legge in una nota – che mettano al primo posto l’interesse del territorio toscano e dei suoi abitanti, e fermare questa infrastruttura. Abbiamo partecipato al consiglio comunale aperto sul temai, a Capannori, che purtroppo, come previsto, si è rivelato di scarsa utilità ai fini alla tematica in esame. La destra capannorese, che aveva chiesto la convocazione del Consiglio, si è divisa sugli stessi documenti che ha presentato e non è emerso un deciso cambiamento di rotta riguardo alla questione in oggetto. Il progetto è nutile, anacronistico, distruttivo e assurdamente costoso. L’Europa prescrive il recupero degli ecosistemi danneggiati tramite la Nature Restoration Law e in Provincia di Lucca andiamo in direzione ostinata e contraria. Basti guardare i dati del consumo di suolo: dal 2006 al 2022, sono stati 277 ettari, l’equivalente di quasi 400 campi da calcio. La tutela dell’aria può arrivare solo diminuendo i veicoli circolanti. Continueremo a lottare e sosteniamo la petizione destinata al Parlamento Europeo con primo firmatario Rossano Ercolini".

M.S.