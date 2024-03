Avanzo di bilancio, ecco le cifre. Bruni spiega come è stato speso

"Mai sognato di tenere l’avanzo di amministrazione sotto la mattonella": risponde così alle polemiche sui conti comunali l’assessore Moreno Bruni dopo che la vicenda dell’avanzo di bilancio di amministrazione da oltre 12 milioni di euro esistente nel 2022 e ora praticamente azzerato è tornata di attualità.

"L’amministrazione comunale – spiega Bruni – ha speso 11.783.000 euro dell’avanzo disponibile, di cui quasi 8 milioni rappresentano la parte utilizzata per investimenti sul territorio, quindi in opere pubbliche a favore dei cittadini e della comunità. 3.813.000 euro sono stati invece impiegati per la parte corrente della spesa ed hanno finanziato per 1.498.000 euro costi dell’energia aumentati, mentre 1.776.000 euro invece sono serviti a estinguere i mutui dei Quartieri Social con la Cassa Depositi e Prestiti: un’operazione effettuata nell’interesse del Bilancio dell’Ente, in quanto mantenendo in essere la situazione com’era, non essendo stati effettuati ancora interventi che consentano l’erogazione di risorse da parte del Governo e a causa di ritardi nel completamento di alcune opere, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto pagare una rata di mutuo pari a 1.384.300 euro quest’anno e una rata di 268.017 a partire dal 2025, per ulteriori 19 anni".

Sulla parte corrente, viene ricordato, altri 300mila euro sono stati destinati ai contributi per l’affitto, 100mila euro a interventi straordinari di pulizia nelle frazioni delle aree più periferiche e identica cifra è stata impegnata per il decoro urbano, per la manutenzione degli impianti sportivi e per l’acquisto di beni durevoli per i servizi scolastici e all’allestimento dei sotterranei delle mura urbane.

"Mi sembra che i numeri parlino da soli – conclude Bruni – e che ci sia poco da commentare. Come ho già detto a più riprese non ci siamo mai sognati di tenere l’avanzo di amministrazione sotto la mattonella: questi soldi appartengono ai cittadini e ai cittadini devono tornare in opere e servizi, ed è quello che stiamo facendo da quando l’amministrazione Pardini si è insediata. Avevamo anche detto che avremmo puntato sull’attrattività della città come volano di sviluppo, e anche quello lo stiamo facendo, consapevoli che se Lucca cresce dal punto di vista culturale e turistico, crescono anche le opportunità di benessere per i suoi cittadini. Altro che feste e lucine! Noi stiamo portando avanti il programma col quale ci siamo presentati".