Avanti tutta i lavori per il depuratore

Le aziende lo attendono con ansia. Le opere al Depuratore di Casa del Lupo, al confine tra Porcari e Capannori, lungo la Firenze-mare, procedono e l’impianto avrà presto la sua piena operatività. Da mesi non se ne parla, dal sopralluogo dei consiglieri comunali di Capannori del maggio scorso.

Nel frattempo il cronoprogramma avanza, attualmente prevede le ultime rifiniture e i collaudi. L’opera ha dovuto attraversare momenti difficili. Alla conferenza stampa di fine febbraio 2018 fu sottolineata la fondamentale importanza di un’opera attesa da decenni e che porterà al potenziamento della capacità dell’impianto, che passerà dagli attuali 1.700 a 2.300 metri cubi all’ora di acque reflue.

E’ stata realizzata una linea di trattamento acque reflue completamente nuova, per un importo di circa 19 milioni di euro. L’intervento, già previsto dall’accordo di programma del 2008 sulla subsidenza, è stato finanziato per circa cinque milioni da versamenti anticipati dai soci privati e per la quota restante con un mutuo. Successivamente la pandemia, il ricorso al Tar di una ditta dopo l’indizione dell’appalto, poi la ripresa e le difficoltà, comuni ad ogni tipo di lavoro pubblico, di reperire le materie prime.

Poi però il cantiere ha riaperto e ha portato avanti il progetto che garantisce altri evidenti vantaggi: in caso di pioggia, con il potenziamento dell’impianto, saranno ridotti gli sfioramenti in acque superficiali; riduzione dei consumi del processo depurativo; miglioramento della linea fanghi che sarà spostata e prevederà il processo di aspirazione, in questo modo quindi saranno eliminati gli odori. A ciò era connesso anche l’ampliamento della rete fognaria. Ad oggi lo stato dell’arte è il seguente: per i tre sedimentatori primari ed altrettanti secondari, sono in fase di ultimazione gli accordi con il collaudatore statico per effettuare le prime prove di carico. Completato e collaudato il ponte sul rio Frizzone; semaforo verde anche per il manufatto che ospita il sistema di filtrazione.

La struttura per i quadri elettrici è ok, mentre il cablaggio è da terminare. Portato a termine anche l’adeguamento sismico del capannone che ospiterà le centrifughe. Infine, per la vasca biologica, finita la fondazione, iniziato il getto per costruire l’armatura e le pareti verticali. Tra la fine del 2023 e l’avvio del 2024 si ipotizza che tutto sia concluso.

Massimo Stefanini